Cloudflare se reprend après que Clawdbot, un agent d'intelligence artificielle, a suscité un engouement en ligne

27 janvier - ** Les actions de la société de services en nuage Cloudflare NET.N augmentent de 14 % à 215,99 $ après un bond de plus de 9 % au cours de la séance précédente ** Clawdbot, un agent d'intelligence artificielle open-source construit sur le Claude d'Anthropic et présenté comme un assistant personnel d'intelligence artificielle, a accumulé des milliers d'étoiles GitHub et était en vogue sur les médias sociaux au cours du week-end ** Clawdbot utilise Cloudflare pour acheminer en toute sécurité le trafic vers les ordinateurs privés des utilisateurs, ce qui leur permet de prendre le contrôle à distance sans risquer de compromettre la sécurité de leur réseau domestique

** Les analystes estiment qu'une recrudescence de ce type d'agents pourrait stimuler la demande pour les services de Cloudflare

** Clawdbot est un signal que l'IA agentique passe de la démonstration à la production, avec l'infrastructure de NET autour de l'informatique en périphérie et la sécurisation du web agentique qui devient de plus en plus importante" - Wolfe Research

** 20 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 243 $, soit une hausse de 23 % par rapport à la dernière clôture de l'action - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année; elle a gagné plus de 83 % en 2025