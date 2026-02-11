Cloudflare s'envole grâce à un chiffre d'affaires annuel élevé et à des perspectives de ventes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Cloudflare NET.N bondissent de 14,3 % à 205,8 $ avant le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (2,74 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 620 et 621 millions de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 613,9 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du trimestre de décembre a augmenté de 33,6 % pour atteindre 614,5 millions de dollars, dépassant les estimations de 591,3 millions de dollars

** Trois maisons de courtage au moins ont relevé leurs prévisions sur NET après les résultats

** La note moyenne de 36 sociétés de courtage est "acheter"; leur PT médian est de 245 $ - données compilées par LSEG

** L'action NET a baissé de 8,5 % depuis le début de l'année; elle a gagné 83 % en 2025