Cloudflare s'effondre à la suite d'informations faisant état d'une panne massive

20 février - ** Les actions de Cloudflare NET.N chutent de ~8% à 178,22 $ suite à des rapports de pannes

** NET est sur la voie de la plus grande perte journalière en pourcentage depuis le 28 janvier ** Une panne massive de Cloudflare aurait mis hors ligne plusieurs sites web, rapporte le Daily Mail britannique

** "Plus tôt dans la journée, un nombre limité de clients de Cloudflare ont été affectés par un changement apporté à la capacité de Cloudflare à annoncer les préfixes IP des clients. Nous sommes en train de rétablir activement le service aux clients et nous nous attendons à ce que le problème soit entièrement résolu sous peu" - Porte-parole de Cloudflare à Reuters ** 36 analystes estiment que l'action est"achetée" en moyenne; le prix médian est de 243 $- données compilées par LSEG

** Le titre est en baisse de 9,3 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,6 % pour l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )