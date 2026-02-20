 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cloudflare s'effondre à la suite d'informations faisant état d'une panne massive
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions de Cloudflare NET.N chutent de ~8% à 178,22 $ suite à des rapports de pannes

** NET est sur la voie de la plus grande perte journalière en pourcentage depuis le 28 janvier ** Une panne massive de Cloudflare aurait mis hors ligne plusieurs sites web, rapporte le Daily Mail britannique

** "Plus tôt dans la journée, un nombre limité de clients de Cloudflare ont été affectés par un changement apporté à la capacité de Cloudflare à annoncer les préfixes IP des clients. Nous sommes en train de rétablir activement le service aux clients et nous nous attendons à ce que le problème soit entièrement résolu sous peu" - Porte-parole de Cloudflare à Reuters ** 36 analystes estiment que l'action est"achetée" en moyenne; le prix médian est de 243 $- données compilées par LSEG

** Le titre est en baisse de 9,3 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,6 % pour l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
177,260 USD NYSE -8,03%
NASDAQ Composite
22 886,07 Pts Index Ex +0,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank