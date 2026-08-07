Cloudflare revoit à la hausse ses prévisions annuelles, au-delà des estimations du marché, grâce à une demande stimulée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cloudflare NET.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, au-delà des attentes de Wall Street, après avoir publié de solides résultats trimestriels. L'entreprise mise sur le fait que l'essor rapide des agents d'IA continuera à stimuler le trafic sur son réseau, ce qui a entraîné une hausse de 18 % du cours de son action après la clôture.

La course au développement et à la généralisation des agents IA a incité davantage d’entreprises à s’appuyer sur le réseau de Cloudflare pour acheminer leur trafic en toute sécurité et exploiter ces outils, ce qui a stimulé la demande pour ses produits cloud et de sécurité.

Voici plus de détails:

* Cloudflare a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 2,86 et 2,87 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,805 à 2,813 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 2,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le fournisseur de services cloud a annoncé un chiffre d’affaires de 696,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 665,5 millions de dollars.

* Il prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 736 millions et 737 millions de dollars, également supérieur aux estimations de 722,1 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 0,29 dollar par action, dépassant les attentes de 0,27 dollar par action.

* Cloudflare a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les portantde 1,19 à 1,20 dollar par action précédemment, à 1,25 à 1,26 dollar par action.

* En mai, Cloudflare a annoncé qu’elle allait supprimer environ 20 % de ses effectifs , soit plus de 1 100 emplois, dans le cadre d’une restructuration axée sur l’IA.