Cloudflare rétablit ses services après une panne qui a touché des milliers d'internautes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La panne touche des plateformes telles que X et ChatGPT

*

Un pic de trafic inhabituel provoque des erreurs dans le réseau de Cloudflare

*

Cloudflare affirme qu'il n'y a aucun signe d'attaque ou d'activité malveillante

*

Baisse de 2,3 % des actions dans la matinée

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise sur la panne dans l'article) par Jaspreet Singh

Cloudflare NET.N a entièrement rétabli ses services après qu'une panne survenue mardi dans l'entreprise d'infrastructure web a empêché des milliers de personnes d'accéder aux principales plates-formes Internet, y compris X et ChatGPT.

La société a déclaré que la panne qui a commencé vers 6h30 ET a été causée par un fichier de configuration généré automatiquement, conçu pour gérer les menaces de sécurité potentielles.

Le fichier est devenu trop volumineux et a fait planter le système logiciel qui gère le trafic de plusieurs services Cloudflare, a déclaré la société, dont le réseau gère environ un cinquième du trafic web.

La société a indiqué qu'elle avait commencé à enquêter et qu'elle avait déployé un correctif, mais que certains clients pourraient encore être affectés pendant qu'elle rétablit le service à l'échelle mondiale. Ses actions étaient en baisse de 2,3 % en séance matinale.

Cloudflare a déclaré qu'il n'y avait "aucune preuve qu'il s'agissait du résultat d'une attaque ou d'une activité malveillante". Cloudflare gère l'un des plus grands réseaux au monde, qui aide les sites web et les applications à se charger plus rapidement et à rester en ligne en les protégeant contre les hausses de trafic et les cyberattaques.

Le mois dernier, une panne du service cloud d'Amazon a provoqué des remous dans le monde entier, des milliers de sites web et d'applications populaires, dont Snapchat SNAP.N et Reddit RDDT.N , étant inaccessibles en raison de la perturbation.

La dernière panne de Cloudflare a empêché des milliers d'utilisateurs d'accéder à des plateformes telles que Canva, X, Grindr et ChatGPT, ce qui a incité les utilisateurs à enregistrer des rapports de panne avec Downdetector.

X et OpenAI, le créateur de ChatGPT, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les rapports sur les problèmes de Cloudflare sont tombés à environ 2 800 à 10 h 20 (heure de l'Est), après un pic de plus de 11 000, a montré l'outil de suivi des pannes.

Downdetector suit les pannes en rassemblant les rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Les chiffres étant basés sur les rapports soumis par les utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

"Nous avons constaté un pic de trafic inhabituel vers l'un des services de Cloudflare à partir de 11:20 UTC. Cela a provoqué des erreurs dans le trafic passant par le réseau de Cloudflare", a déclaré la société plus tôt dans la journée.