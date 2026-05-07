Cloudflare réduit ses effectifs de 20 % dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les suppressions d'emplois dans l'ensemble de l'entreprise)

Cloudflare a annoncé jeudi qu'elle allait licencier environ 20 % de ses effectifs dans le cadre d'une transition vers un « modèle opérationnel axé sur l'IA agentique », alors que la société de services Internet se restructure autour de l'intelligence artificielle.

L'action Cloudflare a chuté de 14 % en séance prolongée, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

L'entreprise supprime plus de 1 100 emplois, la dernière vague de licenciements liée à l'IA dans le secteur technologique, alors que les entreprises s'empressent d'automatiser le travail et de repenser leurs produits autour de cette technologie.

Le directeur général Matthew Prince et la cofondatrice Michelle Zatlyn ont déclaré dans un communiqué commun que ces licenciements reflétaient une transition vers un modèle opérationnel axé sur l’IA et ne constituaient pas une mesure de réduction des coûts. L’utilisation de l’IA chez Cloudflare a augmenté de plus de 600 % en trois mois, ont-ils indiqué.

« Les employés de toute l'entreprise, de l'ingénierie aux ressources humaines en passant par les finances et le marketing, exécutent chaque jour des milliers de sessions d'agents IA pour accomplir leur travail. Cela signifie que nous devons réfléchir mûrement à la manière dont nous organisons notre entreprise pour l'ère de l'IA agentique », indique le communiqué.

Cloudflare, qui comptait 5 156 employés à temps plein à la fin de l'année dernière, prévoit des charges comprises entre 140 et 150 millions de dollars liées aux suppressions d'emplois au deuxième trimestre.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 664,0 et 665,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations de 665,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s'élever à 27 cents par action, conformément aux estimations.

Au premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 639,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 621,9 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 25 cents par action, contre des estimations de 23 cents par action.