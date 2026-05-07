Cloudflare recule après des prévisions de chiffre d'affaires modérées pour le deuxième trimestre et prévoit de supprimer 20 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de services cloud Cloudflare NET.N recule d'environ 15 % à 220,52 $ en séance prolongée ** La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations; elle annonce le licenciement d'environ 20 % de ses effectifs à l'échelle mondiale, soit plus de 1 100 postes supprimés

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 664 et 665 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 665,3 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 639,8 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 621,9 millions de dollars ** Annonce un BPA ajusté de 25 cents au premier trimestre, contredes estimations de 23 cents

** À la clôture de jeudi, le titre affichait une hausse de 30 % depuis le début de l'année