Cloudflare obtient une note de "surperformance" alors qu'Oppenheimer reprend sa couverture

10 novembre - ** Oppenheimer reprend la couverture de Cloudflare NET.N avec une note de 'surperformance'; fixe l'objectif de cours (PT) à 300 $, reflétant une hausse de 28,86 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société de logiciels augmentent de 4,13 % à 242,44 $

** La société de courtage estime que l'entreprise fonctionne bien, qu'elle connaît une croissance rapide et qu'elle dispose d'une stratégie solide en matière de produits et de ventes

** « Nous pensons que Cloudflare gagnera plus d'argent au dernier trimestre 2025 que ce qu'elle a annoncé aux investisseurs et nous pensons qu'elle augmentera son chiffre d'affaires annuel de plus de 30 % en moyenne » - Oppenheimer

** 19 des 35 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et deux à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 256,50 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action NET a augmenté de ~124,38 % depuis le début de l'année