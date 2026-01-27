Cloudflare grimpe en flèche grâce à l'engouement pour les agents d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Cloudflare NET.N ont bondi d'environ 14% avant bourse mardi, le buzz sur les médias sociaux autour de l'agent d'intelligence artificielle "Clawdbot" ayant ravivé l'enthousiasme des investisseurs pour les outils de l'entreprise qui aident à faire fonctionner la technologie.

Les développeurs qui construisent avec Clawdbot, qui est basé sur Claude d'Anthropic, utilisent l'infrastructure à faible latence de Cloudflare pour se connecter en toute sécurité à l'agent et l'exécuter localement sur les appareils, permettant l'exécution de tâches autonomes.

Clawdbot a attiré des milliers d'étoiles GitHub et est devenu une tendance en ligne au cours du week-end, alimentant l'espoir que l'IA "agentique", les systèmes conçus pour exécuter des tâches de manière autonome plutôt que de simplement répondre à des invites, dépasse les démonstrations pour uneutilisation plus large dans le monde réel et pourrait alimenter la prochaine étape du rallye de l'IA.

Grâce à son réseau périphérique distribué à l'échelle mondiale et à son modèle de tarification basé sur la consommation, Cloudflare est en mesure de tirer profit de l'augmentation de la taille des agents d'IA.

La société basée à San Francisco devrait publier ses résultats le 10 février, date à laquelle les investisseurs surveilleront de près les signes indiquant que l'activité liée à l'IA se traduit par une augmentation du trafic et des recettes.

"À mesure que les outils d'intelligence artificielle comme Clawdbot se développent (en faisant plus d'appels API, en touchant plus de sites Web, en générant plus de trafic), nous pensons que NET est en mesure de capturer cette activité", a déclaré Joshua Tilton, analyste chez Wolfe Research.

Matthew Prince, directeur général de Cloudflare, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise en octobre que Cloudflare estimait qu'environ 80 % des principales entreprises d'IA s'appuyaient déjà sur son infrastructure.

"Les agents du futur devront passer par notre réseau et respecter ses règles", a-t-il déclaré.