Cloudflare en passe de gagner pour la quatrième séance, l'agent d'intelligence artificielle Clawdbot suscitant l'engouement en ligne
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 12:47

27 janvier - ** Les actions de la société de services en nuage NET.N augmentent de 13 % à 213,10 $ dans les échanges de pré-marché

** Les actions devraient progresser pour la quatrième journée consécutive, après avoir augmenté de plus de 9 % au cours de la séance précédente

** Au cours du week-end, Clawdbot de Cloudflare, un agent d'intelligence artificielle open-source construit sur Claude d'Anthropic et présenté comme un assistant personnel d'IA, a accumulé des milliers d'étoiles GitHub et était en vogue sur les médias sociaux

** Le buzz autour de Clawdbot intervient quelques jours après le lancement de l'agent d'IA, ce qui alimente les espoirs des investisseurs quant à la prochaine étape du rallye de l'IA

** "Cela ressemble à un véritable "moment ChatGPT" pour les agents d'IA, entraîné par la percée de Claude CoWork + Clawdbot", a écrit Shay Boloor, stratège en chef du marché chez Futurum Equities, sur X .

** Boloor qualifie NET de "vainqueur de l'IA agentique"

** 20 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et trois comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 243 $, ce qui implique une hausse de 23 % par rapport à la dernière clôture de l'action - selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a baissé d'environ 4 % depuis le début de l'année, après une hausse de plus de 83 % en 2025

IA: Intelligence artificielle

