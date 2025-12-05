Cloudflare de nouveau impacté par une panne
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 10:29
Selon la page d'état du groupe, les clients utilisant le tableau de bord ou les API de Cloudflare sont concernés, des requêtes pouvant échouer et des messages d'erreur pouvant s'afficher.
Cloudflare indique que ses équipes travaillent sur le problème et planifient des opérations de maintenance.
Le 18 novembre dernier, une panne avait déjà affecté Cloudflare, provoquant des perturbations des services internet à l'échelle mondiale, notamment les sites du réseau social X et de ChatGPT.
Pour rappel, Cloudflare est un fournisseur mondial de services en nuage qui offre une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les zones géographiques.
Le titre affiche une performance de -12,3% sur un mois mais signe une progression de près de 90% depuis le début de l'année.
