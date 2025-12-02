 Aller au contenu principal
Cloudflare augmente après que Barclays a initié une couverture avec "surpondération"
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de la société Cloudflare

NET.N en hausse de 4,3% à $205,64

** Barclays initie une couverture avec une note de "surpondération" et un PT de 235 $, ce qui représente une hausse de 19,2 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action

** La société de courtage indique que le réseau homogène de NET prend en charge 20 % de l'Internet et que chacun de ses domaines de produits s'appuie sur "des tendances séculaires telles que l'adoption croissante du cloud, la cybersécurité, l'inférence de l'IA et la recherche 'sans clic'"

** Le marché final de la performance et de la sécurité des applications représente près de 20 milliards de dollars par an et connaît une croissance saine à un chiffre, et NET a doublé sa part de marché depuis 2021, ajoute Barclays

** La société de courtage note que l'activité de NET a un effet de levier naturel qui peut augmenter les marges et fournir un soutien supplémentaire à l'évaluation au fil du temps

** Jusqu'à la dernière clôture, NET a gagné ~83% depuis le début de l'année

