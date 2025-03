Closing de l’accord entre Engie et le gouvernement belge

(AOF) - Engie et le gouvernement belge ont réalisé le closing de l'accord concernant la prolongation pour 10 ans des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, ainsi que le transfert de responsabilité lié aux déchets nucléaires. Cette étape finale, faisant suite à l'approbation de l'accord par la Commission européenne le 21 février 2025, a mené au versement de la première partie du paiement, relative au transfert de responsabilité pour les déchets nucléaires et le combustible usé. La seconde partie sera versée lors du redémarrage des réacteurs en novembre 2025.

Grâce au transfert de l'ensemble des obligations liées aux déchets nucléaires au gouvernement belge, Engie ne sera plus exposé à l'évolution des coûts futurs liés à leur traitement.

Doel 4 et Tihange 3 seront détenus dans le cadre d'une co-entreprise appartenant à parité à l'État belge et Engie, avec un mécanisme de contrat pour différence permettant un partage équilibré des risques.

