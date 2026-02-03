Clorox manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une faible demande pour ses produits de nettoyage et d'une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

Le fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N a manqué les attentes du marché pour son bénéfice du deuxième trimestre mardi, pénalisé par le fait que les consommateurs ont choisi des alternatives moins chères à ses produits de nettoyage, alors qu'il a lutté contre des coûts plus élevés.

Les actions de la société, qui a également réaffirmé ses prévisions annuelles mais a déclaré qu'elle gardait les attentes dans le bas de la fourchette, étaient en baisse d'environ 4% après la cloche.

Les consommateurs soucieux de leur budget, qui ressentent la chaleur d'une inflation toujours élevée, ont réduit leurs achats de nettoyants pour sols et de sprays désinfectants de marque.

Son segment Household, le deuxième plus important en termes de revenus et qui comprend des produits tels que les sacs, les emballages et la litière pour chats, a vu son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts chuter de 54 % au cours du trimestre, en raison de l'augmentation des coûts de fabrication et de logistique et de la baisse des ventes nettes.

Le fabricant du nettoyant Pine-Sol s'est également lancé récemment sur le marché des produits prêts à consommer en lançant des produits de grignotage à base de protéines, tels que Hidden Valley Ranch Dippers & Toppers. La société est en train d'acquérir le fabricant de Purell GOJO Industries pour 2,25 milliards de dollars, afin d'étendre sa position dans les segments de la santé et de l'hygiène.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 1,39 $ par action au cours du trimestre, contre des estimations de 1,43 $ par action, selon des données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a diminué de 1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,67 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse de 2,7 %, à 1,64 milliard de dollars.

La société a réaffirmé ses prévisions de baisse de 6 à 10 % du chiffre d'affaires net annuel et son objectif de bénéfice ajusté par action de 5,95 à 6,30 dollars.

Elle a déclaré que l'impact des problèmes d'exécution des commandes rencontrés plus tôt dans l'année, qui ont entraîné des pertes de consommation et de parts de marché, maintient les prévisions dans la partie inférieure de la fourchette.