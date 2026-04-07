Climb Bio progresse alors que la FDA accorde le statut de procédure accélérée à un médicament contre les maladies rénales

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7 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Climb Bio CLYM.O augmentent de 3,7 % à 6,99 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation accélérée à son médicament expérimental, le budoprutug, pour la néphropathie membraneuse primaire, une maladie rénale rare pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé par la FDA

** La procédure accélérée a pour but d'accélérer le développement et l'examen des traitements pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La société indique que dans une étude préliminaire, le médicament a éliminé les cellules B responsables de la maladie chez les cinq patients, amélioré les niveaux d'anticorps liés à la maladie chez les trois patients évaluables et conduit à une rémission complète ou partielle de la maladie chez tous les patients à la 48e semaine

** Le médicament est actuellement testé dans le cadre d'une étude mondiale de phase intermédiaire, les premières données étant attendues pour le second semestre 2026

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 68,5 % depuis le début de l'année