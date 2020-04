Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Climat-Des investisseurs appellent Total à accentuer ses efforts Reuters • 15/04/2020 à 14:26









PARIS, 15 avril (Reuters) - Un groupement d'investisseurs détenant environ 1,35% du capital de Total TOTF.PA a appelé mercredi le groupe pétrolier français à s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique. Ce groupe d'investisseurs de long terme, coordonné par le gestionnaire d'actifs Meeschaert AM, précise dans un communiqué qu'il compte présenter une résolution pour modifier les statuts de Total afin de l'engager davantage dans la transition énergétique, à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe, programmée le 29 mai prochain à Paris. L'objectif est de renforcer la contribution du groupe pétrolier à la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessaire pour atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique fixé dans l'accord de Paris. Ce groupe de 11 investisseurs européens de long terme estime dans un communiqué que "l'insuffisance des engagements du groupe pétrolier constitue un risque à la fois pour l'entreprise et pour ses actionnaires". Total n'a pas souhaité commenter cette initiative dans l'immédiat. (Bate Felix, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -6.14%