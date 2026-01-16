ClickHouse valorisé à 15 milliards de dollars : la société d'analyse de bases de données surfe sur la vague de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise lève 400 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série D mené par Dragoneer

*

ClickHouse achète la startup allemande Langfuse

*

Selon un analyste, la course au déploiement des fonctions d'IA stimule la demande d'analyses de bases de données en temps réel

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 6 et 7) par Prakhar Srivastava

La société de gestion de bases de données ClickHouse a été évaluée à 15 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, a déclaré vendredi son directeur général Aaron Katz, alors que l'enthousiasme des investisseurs pour les entreprises liées au boom de l'intelligence artificielle se prolonge au cours de la nouvelle année.

L'entreprise a levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table de série D mené par Dragoneer Investment Group, avec la participation de Bessemer Venture Partners, GIC et Index Ventures, entre autres.

Dans la course au déploiement des outils d'IA, les entreprises convoitent les fournisseurs de logiciels d'analyse en temps réel tels que ClickHouse, qui les aident à gérer les volumes de données croissants et les besoins de performance.

"Alors que les entreprises intègrent des fonctions d'IA à tout, elles ont besoin d'analyses rapides, bon marché et en temps réel pour la télémétrie des produits, l'observabilité, la sécurité et l'entreposage des données sous forme de nuage", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire chez Running Point Capital Advisors.

Le mois dernier, Databricks, qui aide les entreprises à gérer de grandes quantités de données et à créer leurs propres modèles d'intelligence artificielle, a levé plus de 4 milliards de dollars pour une valorisation de 134 milliards de dollars , ce qui témoigne de l'élan du secteur.

La technologie de ClickHouse permet des "réponses rapides et bon marché aux requêtes", aidant les entreprises à exécuter et à construire des outils d'IA, et elle est en concurrence avec des acteurs tels que Databricks et Snowflake, a déclaré M. Schulman.

"Une valorisation de 15 milliards de dollars implique que le tour de table finance une très forte augmentation de l'ARR, des marges et de la rétention durable."

Vendredi, ClickHouse a également annoncé l'acquisition de Langfuse, une plateforme open-source qui aide à créer, tester et surveiller de grandsmodèles de langage.

Les LLM sont des systèmes d'intelligence artificielle formés sur des quantités massives de données pour générer un langage semblable à celui des humains.

Fondée en 2009, ClickHouse, qui compte parmi ses clients Meta, Cursor, Sony et Tesla, développe des logiciels de base de données open-source pour l'analyse en temps réel.

Son service en nuage aide les entreprises à analyser rapidement de grandes quantités de données pour les produits, les systèmes de surveillance et les applications pilotées par l'IA.