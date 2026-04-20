Cleveland-Cliffs progresse grâce à un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions du producteur d'acier Cleveland-Cliffs CLF.N en hausse de 0,5 % à 9,99 $ avant le marché

** La société affiche des revenus de 4,90 milliards de dollars au 1er trimestre, supérieurs aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,78 milliards de dollars - données LSEG

** L'augmentation des expéditions d'acier et des prix de vente moyens a contribué à la croissance des revenus du T1

** Perte par action ajustée au T1 de 0,40 $ contre une perte par action de 0,39 $ estimée par les analystes

** Deux analystes sur 15 considèrent l'action comme "achetée", 11 la considèrent comme "conservée", deux comme "vendue"; PT médian à 12,29 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CLF a baissé de 25,1% depuis le début de l'année