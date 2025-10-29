Cleveland-Cliffs glisse après avoir lancé une offre de 75 millions d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions du producteur d'acier Cleveland-Cliffs

CLF.N ont baissé de 8,1 % à 12,95 $ dans les échanges prolongés après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société lance une offre de 75 millions d'actions () pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit basée sur l'actif, le reste du produit net étant affecté aux besoins généraux de l'entreprise

** UBS agit en tant que preneur ferme pour l'offre ** Le 20 octobre, les actions de CLF ont bondi d'environ 21 % pour clôturer à 16,18 $ après avoir affiché une perte plus faible que prévu au troisième trimestre grâce à l'amélioration des activités automobiles et à l'annonce d'un plan d'exploration des terres rares

** L'action CLF a clôturé stable mercredi à 14,09 $, en hausse de ~50 % depuis le début de l'année

** La société a ~494,7 mln d'actions en circulation

** Sur 15 analystes couvrant CLF, la répartition des recommandations est de 4 "achat", 8 "maintien" et 3 "vente"; le PT médian est de 12,80 $, selon les données de LSEG