Cleveland-Cliffs envisage une offre d'achat en numéraire pour U.S. Steel, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Cliffs étudie une offre d'achat de U.S. Steel dans les 30 dollars par action - source

*

L'entreprise vendrait alors l'aciérie Big River Steel à son partenaire Nucor - source

*

Après que M. Biden a bloqué l'offre d'achat de Nippon Steel sur U.S. Steel, à 55 dollars par action

*

Le directeur général de Cliffs a déclaré lundi qu'il souhaitait faire une nouvelle offre pour U.S. Steel, mais n'a pas donné de détails

(Remaniement avec détails sur la source, ajout de détails sur la conférence de presse et critique du Japon) par Anirban Sen, Alexandra Alper et David Shepardson

Cleveland-Cliffs CLF.N s'associe à son homologue Nucor NUE.N pour préparer une offre d'achat en numéraire sur U.S. Steel X.N , avec une proposition de l'ordre de 30 dollars par action, a déclaré lundi une personne au fait du dossier.

Cliffs vise à acheter la totalité de U.S. Steel et à vendre ensuite son aciérie Big River Steel à Nucor si l'opération est conclue, a ajouté la personne sous couvert d'anonymat car les détails n'ont pas été rendus publics.

Le directeur général de Cliffs, Lourenco Goncalves, a réaffirmé lors d'une vaste conférence de presse tenue lundi à Butler, en Pennsylvanie, qu'il souhaitait faire une nouvelle offre pour U.S. Steel après celle rejetée en 2023 et qu'il avait un plan, mais il a refusé d'en préciser les détails.

"Je suis heureux d'être en mesure de faire une offre qui répondra aux souhaits du conseil d'administration et de la direction", a déclaré M. Goncalves. "Ils vendent, ils partent. Nous prenons le relais. Nous faisons du bien. L'Amérique sera meilleure, l'Amérique sera plus forte", a-t-il ajouté.

Les actions de U.S. Steel ont clôturé à 36,34 dollars lundi. Nucor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'offre potentielle de Cliffs, d'abord rapportée par CNBC, semble viser à accroître la pression sur le japonais Nippon Steel 5401.T , dont l'offre de 14,9 milliards de dollars pour U.S. Steel a été bloquée par le président Joe Biden dans un décret du 7 janvier, invoquant des problèmes de sécurité nationale non spécifiés.

Nippon Steel s'est refusé à tout commentaire. U.S. Steel n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'application du décret de M. Biden, qui donnait aux parties un délai de 30 jours pour annuler la transaction, a été reportée au mois de juin après que les entreprises eurent intenté un procès au président américain, alléguant qu'il avait violé la constitution en les privant d'une procédure régulière lorsqu'il avait bloqué la transaction.

Nippon Steel et U.S. Steel ont également poursuivi Goncalves et Cliffs, alléguant des "actions illégales et coordonnées" visant à faire échouer l'accord afin de "monopoliser les marchés nationaux de l'acier"

Cliffs a qualifié cette action en justice de "sans fondement"

Le sidérurgiste et mineur de minerai de fer Cliffs, dirigé depuis plus de dix ans par M. Goncalves, né au Brésil, a fait une offre d'achat non sollicitée sur U.S. Steel en août 2023, au prix de 54 dollars par action, la moitié étant offerte sous forme d'actions de l'entreprise. Il a obtenu le soutien du syndicat des Métallurgistes unis, arguant que la combinaison des deux entreprises "créerait un fournisseur national moins coûteux, plus innovant et plus fort"

Toutefois, U.S. Steel s'est inquiété du fait qu'un rapprochement avec Cliffs risquait d'être rejeté par les autorités concurrence, car il consoliderait l'approvisionnement en acier des constructeurs automobiles américains et placerait jusqu'à 95 % de la production américaine de minerai de fer sous le contrôle d'une seule entreprise. Le conseil d'administration de U.S. Steel a rejeté l'offre.

L'offre de Nippon Steel, présentée en décembre 2023, était plus élevée que celle de Cliffs, à 55 dollars par action, et l'entreprise japonaise a promis par la suite de revitaliser les usines vieillissantes de U.S. Steel grâce à des investissements d'un pays allié.

Mais l'offre a été politisée, M. Biden et le président élu républicain Donald Trump s'engageant à faire échouer l'opération alors qu'ils courtisaient les électeurs de l'État pivot de Pennsylvanie, où U.S. Steel a son siège.

MM. Trump et Biden ont tous deux affirmé que l'entreprise devait rester la propriété des Américains après que le président de l'USW, David McCall, a exprimé son opposition au rapprochement.

Les commentaires de M. Goncalves lundi ont semblé constituer une volte-face pour le dirigeant, qui avait proposé de maintenir les entreprises séparées la semaine dernière.

"Le président Trump va changer la toile de fond de toute l'industrie", a déclaré M. Goncalves lors d'une interview à l'émission "Mad Money" de CNBC mardi soir. "Je ne suis pas sûr que le meilleur résultat soit la combinaison de Cliffs et de U.S. Steel. Peut-être que le meilleur résultat est que Cliffs reste indépendant et que U.S. Steel reste indépendant et que vous continuiez à vous faire concurrence

M. GONCALVES S'EN PREND AU JAPON

Lors de sa conférence de presse de lundi, M. Goncalves s'en est également pris au Japon, qu'il a qualifié de "pire que la Chine", cherchant ainsi à dénigrer le pays d'origine de Nippon Steel.

"La Chine est mauvaise, la Chine est diabolique, la Chine est horrible, mais le Japon est pire, le Japon est bien pire", a-t-il déclaré, affirmant que le Japon avait appris à la Chine comment "faire du dumping, comment avoir une surcapacité, comment surproduire" de l'acier sur le marché américain, faisant ainsi baisser les prix.

L'ambassade du Japon et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.