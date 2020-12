Clément Maclou quitte Decalia AM

(NEWSManagers.com) - La société suisse Decalia AM vient de recruter Roberto Magnatantini pour gérer le fonds Silver Generation. Il remplace Clément Maclou, qui quitte la société.

Roberto Magnatantini était jusqu'ici responsable des actions mondes chez Syz AM. Depuis 2008, il y gérait deux stratégies, Oyster World Opportunity Fund et Oyster Global High Dividend Fund, et était cogérant des fonds multi-assets. Auparavant, il a géré le fonds HSBC PB World Opportunities Fund de 2004 à 2008, et fut gérant chez Lombard Odier de 1999 à 2003.

Decalia AM a également annoncé hier la promotion d' Antonio Garufi au poste de gérant principal du fonds Decalia Circular Economy, qu'il cogérait avec Clément Maclou depuis son lancement. Antonio Garufi travaille chez Decalia depuis 2017. Auparavant, il fut gérant de portefeuille et analyste d'un fonds multithématique chez Astor Investment (2009-2017).