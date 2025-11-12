Clearwater Analytics en hausse après l'annonce par Bloomberg d'une vente potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N ont augmenté de 7,07 % à 19,55 $ avant le marché

** CWAN envisage une vente potentielle après avoir reçu des offres d'achat, rapporte Bloomberg News , citant des personnes familières avec le sujet

** La société travaille avec des conseillers pour évaluer les options et solliciter l'intérêt d'acheteurs potentiels, selon le rapport

** CWAN a une valeur de marché d'environ 5,38 milliards de dollars - données LSEG

** CWAN n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 33,14 % depuis le début de l'année