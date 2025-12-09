Clearwater Analytics en hausse après l'annonce d'une prise de participation de l'investisseur activiste Starboard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Clearwater Analytics CWAN.N ont augmenté de 2,9 % à 22,40 $ en début de marché après un rapport de Reuters indiquant que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans la société.

** Starboard exhorte la société à augmenter le cours de son action et à envisager un processus de vente solide avec des conseillers indépendants; elle considère que l'entreprise est significativement sous-évaluée en raison des préoccupations liées à l'intégration des acquisitions.

** La société a acheté Enfusion, Bistro et Beacon au début de l'année, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'intégration.

** Des sociétés de capital-investissement ont exprimé leur intérêt pour l'éventuel rachat du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement basé dans l'Idaho.

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20,9 % depuis le début de l'année.