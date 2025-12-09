 Aller au contenu principal
Clearwater Analytics en hausse après l'annonce d'une prise de participation de l'investisseur activiste Starboard
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Clearwater Analytics CWAN.N ont augmenté de 2,9 % à 22,40 $ en début de marché après un rapport de Reuters indiquant que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans la société.

** Starboard exhorte la société à augmenter le cours de son action et à envisager un processus de vente solide avec des conseillers indépendants; elle considère que l'entreprise est significativement sous-évaluée en raison des préoccupations liées à l'intégration des acquisitions.

** La société a acheté Enfusion, Bistro et Beacon au début de l'année, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'intégration.

** Des sociétés de capital-investissement ont exprimé leur intérêt pour l'éventuel rachat du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement basé dans l'Idaho.

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20,9 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

CLRWTR ANALTCS RG-A
21,962 USD NYSE +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

