Clearside Biomedical plonge après avoir déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11

(Mises à jour)

24 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Clearside Biomedical CLSD.O chutent de68,7 % à 0,85 $ ** La société se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal américain. Elle estime que ses actifs se situent entre 1 et 10 millions de dollars et que son passif se situe entre 50 et 100 millions de dollars, selon les documents déposés

** La société a déclaré une perte de 1,14 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, soit moins que les 1,54 $ par action de l'année précédente ** Dans ses résultats trimestriels déposés le 14 novembre, Co a soulevé la question de la continuité de l'exploitation , indiquant qu'elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités sans un financement supplémentaire ou une transaction stratégique ** Dans le cadre de la procédure du chapitre 11, Co prévoit de procéder à une vente aux enchères et à une vente d'actifs au titre de la section 363 du code américain de la faillite

** La société étudie la possibilité d'une vente, d'une licence ou d'un partenariat pour faire progresser son portefeuille de médicaments et sa plateforme SCS - un système d'administration de médicaments - depuis le mois de juillet

** En incluant les mouvements de la séance, l 'action CLSD a baissé de94% depuis le début de l'année

** Les actions sont en voie d'atteindre leur niveau le plus bas depuis leur introduction en bourse en 2024