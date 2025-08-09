Clearpoint Neuro Inc devrait afficher une perte de 20 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.OQ CLPT.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Solana Beach en Californie devrait déclarer une augmentation de 17,1% de ses revenus à 9,2 millions de dollars contre 7,86 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Clearpoint Neuro Inc est une perte de 20 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Clearpoint Neuro Inc est de 29,00 $, soit environ 62,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 10,82 $

