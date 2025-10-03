ClearPoint Neuro ajoute à ses gains, en hausse de 125% depuis le 23 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 octobre - ** L'action de la société d'appareils et de technologies ClearPoint Neuro CLPT.O a augmenté de 10 % vendredi pour atteindre 27,40 $, son plus haut niveau depuis février 2021. Elle a progressé de 125 % depuis le 23 septembre ** L'action a bondi après qu'uniQure N.V. QURE.O a déclaré avant la cloche le 24 septembre qu'elle avait terminé avec succès un essai de sa thérapie génique pour la maladie de Huntington. ClearPoint Neuro fournit le dispositif pour la thérapie génique de la société de biotechnologie néerlandaise ** ClearPoint a annoncé le 1er octobre le développement et la démonstration de son système exclusif de neuro-navigation robotisée
** Lake Street Capital Markets et B. Riley Securities ont tous deux attribué une note d'achat à CLPT, avec un objectif de prix de 30 et 28 dollars, respectivement
** ClearPoint, dont le siège est en Californie, a une capitalisation boursière de près de 800 millions de dollars
