Clear Street souhaite lever jusqu'à 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La Russie a menacé mercredi de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ses conditions, au moment où un nouveau cycle de négociations en présence des Américains démarrait à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. ...
Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. ...
information fournie par Zonebourse•04.02.2026•14:59•
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ...
Eli Lilly a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son ...
