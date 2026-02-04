Clear Street, courtier de Wall Street, vise une valorisation pouvant atteindre 11,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Clear Street vise une valorisation pouvant atteindre 11,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le courtier en valeurs mobilières et produits dérivés, alors que le marché des introductions en bourse passe à la vitesse supérieure.

Les marchés boursiers à un niveau record et la demande refoulée de nouvelles cotations ont déclenché une vague d'activité au début de l'année 2026, huit sociétés devant lever au moins 100 millions de dollars chacune lors de leurs débuts à New York cette semaine.

Il s'agira de la semaine la plus chargée pour les offres importantes depuis 2021, selon Renaissance Capital, fournisseur de recherche sur les introductions en bourse et les ETF, alors que le marché des introductions en bourse s'accélère après la fermeture historique du gouvernement américain l'année dernière, qui a perturbé le flux des transactions.

Clear Street cherche àlever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en offrant 23,8 millions d'actions dont le prix est compris entre 40 et 44 dollars chacune.

Fondée en 2018 en tant que plateforme de courtage de premier ordre, la société basée à New York a élargi ses activités, entrant dans des domaines tels que la banque d'investissement et la recherche sur les actions.

Des fonds gérés par BlackRock BLK.N ont fait part de leur intérêt pour l'achat d'actions Clear Street d'une valeur maximale de 200 millions de dollars.

L'ESSOR DU COURTAGE DE PREMIER ORDRE

Le prime brokerage joue un rôle essentiel dans la plomberie des marchés financiers en fournissant aux fonds spéculatifs des services leur permettant de gérer les risques, de surveiller leurs portefeuilles et de développer leurs activités.

L'année dernière, l'activité de courtage de premier ordre de Wall Street, qui représente plusieurs milliards de dollars, a connu un essor fulgurant, les plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies du monde ayant surmonté la volatilité du marché pour produire de solides rendements .

L'augmentation des valorisations des entreprises et le nombre croissant de nouveaux fonds spéculatifs ces dernières annéesont profité à l'activité de courtage de premier ordre , qui comprend le prêt de liquidités et de titres pour faciliter l'exécution de transactions importantes.

Une introduction en bourse interviendrait après une année record pour Clear Street. La société prévoit des recettes nettes comprises entre 1,04et 1,06 milliard de dollars en 2025, contre 463,6 millions de dollarsil y a un an.

Clear Street sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CLRS". Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank et Clear Street sont les chefs de file de l'opération.