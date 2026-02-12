Clear Street, courtier de Wall Street, réduit la taille de l'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clear Street, courtier de Wall Street, a réduit la taille de son introduction en bourse aux États-Unis et la fourchette de prix proposée, selon un document réglementaire déposé jeudi.

La société new-yorkaise propose désormais 13 millions d'actions dont le prix est compris entre 26 et 28 dollars l'unité. Clear Street avait initialement proposé 23,8 millions d'actions à un prix compris entre 40 et 44 dollars chacune.