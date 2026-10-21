Clean Harbors en hausse après que UBS a relevé sa recommandation à « acheter »

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21 octobre - ** Mercredi, l'action de la société de services environnementaux et de gestion des déchets industriels Clean Harbors CLH.N CLH.N a progressé de 1,2 % à 320,12 dollars après qu'UBS a relevé sa recommandation de « neutre » à « acheter », invoquant un potentiel de hausse des bénéfices lié au déploiement du capital et à l'amélioration des fondamentaux

** La société de courtage relève son objectif de cours de 50 dollars à 375 dollars, contre une médiane de Wall Street de 364 dollars, selon LSEG

** UBS indique que le consensus table sur une baisse du ratio d’endettement à 1,0x d’ici 2030, malgré l’objectif de la direction supérieur à 2,0x, ce qui laisse une marge de manœuvre pour des acquisitions et/ou des rachats d’actions

** UBS précise que son estimation de l’EBITDA par action pour l’exercice 2027 est supérieure de 5 % au consensus, en raison de marges brutes attendues plus élevées, principalement liées à des prévisions plus optimistes pour l’activité « Safety-Kleen Sustainability Solutions » de la société, et table sur une augmentation de l’EBITDA d’environ 20 % grâce à la capacité du bilan

** CLH devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre; UBS indique que ses estimations sont globalement en ligne avec celles du marché, bien que la persistance de prix du pétrole élevés puisse offrir un potentiel de hausse des bénéfices

** Le titre s’échangeait récemment à 31 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur cinq ans de 25

** 14 des 18 courtiers attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 4 recommandent de « conserver »

** Le titre a progressé d’environ 37 % depuis le début de l’année, surperformant largement la hausse de 3 % enregistrée par le secteur industriel du S&P 400 .SPMDCI ; il se situe à environ 5 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 335,94 dollars, atteint le 29 juillet 2026