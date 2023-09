Communiqué de presse

27 septembre 2023 - N° 18

Claudia Dill et Redmond Murphy rejoignent le Comité Exécutif de SCOR

Claudia Dill rejoint SCOR en tant que Directrice des Opérations du Groupe et membre du Comité Exécutif en charge des Technologies, de la Transformation, de l’Immobilier et des Plateformes régionales de services. Claudia Dill aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie du Groupe en matière d’efficience opérationnelle, d’automatisation et de numérisation, ainsi que d’efficacité et de résilience, en ligne avec les objectifs fixés dans le nouveau plan stratégique triennal de SCOR, Forward 2026 .

Claudia Dill reporte à Thierry Léger, Directeur général de SCOR, et est basée à Zurich. Sa nomination est effective au 1 er novembre 2023.

Redmond Murphy , jusqu’alors Directeur financier adjoint de SCOR et Group Head of Business Performance, est nommé Directeur général adjoint de SCOR Life & Health et membre du Comité Exécutif. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera notamment la supervision des activités Vie et Santé en Amérique du Nord, marchés clés pour le Groupe et appelés à contribuer fortement au nouveau plan stratégique triennal de SCOR, Forward 2026 .



Redmond Murphy reporte à Frieder Knüpling, Directeur général de SCOR Life & Health, et est basé à Dublin. Il prendra ses fonctions à compter du 1 er novembre 2023.

Thierry Léger , Directeur général de SCOR , déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Claudia et Redmond au sein de notre Comité Exécutif. Claudia apporte plus de vingt-cinq ans d’expérience acquise au sein du secteur de la banque et de l’assurance , dans l es fonctions Finance, Opérations , Technologies et Business, à des postes exécutifs et d’administratrice . Elle a toutes les qualités pour poursuivre la transformation du Groupe et en faire une entreprise axée sur la technologie et les données . Redmond, quant à lui, connaît déjà parfaitement les métiers de notre activité Vie et Santé, où il a piloté de nombreux chantiers avec succès pendant sept ans , avant de rejoindre la direction financière du Groupe. Il y a joué un rôle déterminant dans la mise en place du nouveau référentiel comptable IFRS 17. Dans ses nouvelles fonctions, Redmond continuera à renforcer le leader ship de nos activités Vie et Santé en Amérique du Nord. Je souhaite plein succès à chacun d’eux dans leurs nouvelles fonctions et l’ensemble des membres du Comité Exécutif se réjouit de travailler à leurs côtés . »

Biographies

Claudia Dill , de nationalité suisse, a étudié l'économie à l'université de Saint-Gall, est titulaire d'un MBA de l'université de Rochester/Berne et a suivi l’Advanced Management Program de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. Entre 1999 et 2020, elle a occupé divers postes de direction au sein du groupe Zurich Insurance à Zurich, New York et São Paulo, notamment en tant que D irect rice financi è r e de la réassurance interne, D irect rice financi ère des activités européennes et D irectrice des O pérations pour les activités de dommages et de responsabilité au niveau mondial . Elle a ensuite été promue Directrice générale pour la région Amérique latine et membre du Comité E xécutif de l'entreprise. Auparavant , Claudia Dill a occupé diverses fonctions de direction au Credit Suisse, à la Deutsche Bank, à la Commerzbank et chez Coopers and Lybrand . Ces dernières années, Claudia Dill a occupé des mandats non exécutifs au sein de sociétés cotées et de sociétés privées dans les secteurs de la banque et de l'assurance.

Redmond Murphy , de nationalité irlandaise, est actuaire de formation, titulaire d u CFA et d'une licence en mathématiques et statistiques de l a University College Cork (Irlande) , et d'une maîtrise en statistiques appliquées de l'Université d'Oxford. Redmond a rejoint SCOR en 2014 en tant que D irecteur financier de SCOR Global Life Reinsurance Ireland. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de SCOR au sein de l’activité Life & Health et en Finance, plus récemment en tant que Directeur financier adjoint et Group Head of Business Performance où il a supervisé la planification et l'analyse financière s du Groupe, la gestion du capital et de la liquidité et l'activité de gestion de la performance. Auparavant, Redmond était membre de l'équipe dirigeante de l’activité L ife & H ealth , où il était responsable de la performance commerciale ainsi que de la supervision des activités irlandaises de SCOR.

