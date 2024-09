Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clasquin: semestriels en repli, investissements en hausse information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Le groupe de transport et de logistique Clasquin a fait état de résultats semestriels en baisse, notamment sous l'effet de ses dépenses d'investissement.



Le nombre de ses opérations a progressé de 7% sur les six premiers mois de l'année, tirée par la croissance de son activité maritime (+4%) qui représente 44% de l'activité totale du groupe, et par une très forte hausse du nombre d'opérations aériennes (+12%).



A 70,6 millions d'euros, la marge commerciale brute s'est accrue de son côté de 4,7% grâce au développement de l'activité avec les 30 premiers clients du groupe (+21%) et des gains de parts de marché



L'excédent brut d'exploitation ressort à 13,3 millions d'euros, en recul de 18,2% en raison notamment de la hausse des charges opérationnelles liée aux investissements dans les outils digitaux censés porter la croissance future.



Le bénéfice net part du groupe a reculé de 43% à 3,7 millions d'euros, impacté par une augmentation du coût de l'endettement financier et par une hausse du taux d'imposition.



Pour 2024, Clasquin dit viser une activité en volumes supérieure à celle de son marché, sachant que les échanges internationaux sont attendus en hausse de 3,3% cette année, avec un gain de 6,9% pour le fret aérien et de 2,1% pour le cargo maritime.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action du spécialiste de l'ingénierie évoluait peu (+0,7%) mercredi à la Bourse de Paris suite à cette publication.





Valeurs associées CLASQUIN 139,50 EUR Euronext Paris +0,72%