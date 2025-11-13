Claritev perd du terrain après que le principal actionnaire a réduit sa participation dans l'entreprise de technologies de la santé

13 novembre -

** Les actions de Claritev CTEV.N , anciennement MultiPlan, ont baissé de 10,8 % en pré-marché à 52,30 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire

** CTEV, basée à McLean, en Virginie, a annoncé mercredi soir () que la société de capital-investissement Hellman & Friedman (H&F) s'est délestée de 1,5 million d'actions

** Le prix d'offre de 51,50 $ représente une décote de 12,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La vente porte les avoirs de H&F à ~3,9 millions d'actions, soit 23,5 % des ~16,5 millions d'actions en circulation de CTEV, selon le prospectus

** Barclays, Guggenheim et Wells Fargo dirigent l'offre, rejoints par Citigroup et Piper Sandler en tant que teneurs de livres

** Les actions de CTEV ont clôturé le mercredi en hausse de 2,4 %, multipliées par quatre depuis le début de l'année

** Les 3 analystes qui couvrent CTEV sont tous optimistes avec des prévisions de 80, 90 et 95 dollars, selon les données de LSEG