Clariant: vise un CA compris entre 4,55 et 4,65 Mds en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 1,084 milliard de francs suisses au 2ème trimestre 2023 contre 1,301 milliard de francs suisses au deuxième trimestre 2022.



L'EBITDA a diminué de 19 % à 175 millions de francs suisses et la marge correspondante de 16,1 % est inférieure aux 16,6 % enregistrés au deuxième trimestre de l'exercice précédent.



Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,284 milliards de francs suisses, contre 2,563 milliards de francs suisses au premier semestre 2022.



L'EBITDA du Groupe a diminué de 22 % à 342 millions de francs suisses et la marge d'EBITDA est de 15,0 % contre 17,0 % au 1er semestre 2022.



Au niveau des perspectives pour l'ensemble de l'année 2023, la direction vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,55 et 4,65 milliards de francs suisses et EBITDA publié attendu entre 650 et 700 millions de francs suisses (14,3 % - 15,1 % de marge d'EBITDA publiée).



' Le Groupe reste engagé dans son ambition 2025 de générer une croissance rentable des ventes (TCAC de 4 à 6 %), une marge d'EBITDA du Groupe comprise entre 19 et 21 % et une conversion des flux de trésorerie disponibles d'environ 40 % ' indique la direction.