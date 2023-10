Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: rejette les allégations de Shell, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Clariant a réfuté jeudi les allégations de Shell, qui a déposé hier une demande en réparation contre le groupe de chimie suisse devant un tribunal d'Amsterdam.



D'après Clariant, cette réclamation, qui vise trois autres entreprises, porte sur l'obtention de dommages et intérêt pouvant atteindre un montant d'un milliard d'euros au titre d'une infraction sur le marché de l'éthylène.



Ce dossier avait fait l'objet d'une décision de la Commission européenne en 2020 et Clariant faisait partie, à l'époque, des quatre entreprises sanctionnées.



Dans son communiqué, Clariant dit rejeter catégoriquement les accusations formulées par Shell et assure avoir l'intention de se défendre fermement dans le cadre de la procédure.



La société assure par ailleurs disposer de preuves selon lesquelles les pratiques qui lui ont été reprochées par Bruxelles ont été sans incidence sur le marché de l'éthylène.



En dépit de ces propos, son action chutait de presque 4% jeudi à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -4.66%