Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariant: cession d'un parc industriel à Francfort information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Le chimiste de spécialités suisse Clariant a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de céder son complexe industriel de Fechenheim, situé à l'est de Francfort, pour un montant de 95 millions d'euros.



Cet ensemble d'une superficie de 428.000 m2, dans lequel Clariant ne dispose d'aucune activité, va être vendu au groupe immobilier Lugman.



Dans un communiqué, la société dit s'attendre à enregistrer un gain de 70 millions de francs suisses grâce à l'opération, un montant qui lui servira à réduire sa dette et à renforcer son bilan.



La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année 2025.





Valeurs associées CLARIANT 12,20 CHF Swiss EBS Stocks -2,40%