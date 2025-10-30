Clariant améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre
Le chiffre d'affaires du groupe de chimie de spécialité a diminué de 3% en monnaies locales à 906 millions de francs suisses, la croissance modeste des activités adsorbants et additifs ayant été contrebalancée par une baisse en chimie de soins et en catalyseurs.
'Notre programme d'économies présenté à l'occasion de notre journée investisseurs pour 80 MCHF est bien avancé, avec 31 MCHF d'économies déjà réalisées depuis le début de l'année', souligne à cette occasion son CEO Conrad Keijzer.
Clariant confirme ses perspectives pour 2025, à savoir une croissance des ventes en monnaie locale 'dans le bas de la fourchette de 1 à 3%' et une marge d'EBITDA avant éléments exceptionnels comprise entre 17 et 18%.
