Clariane : vers un retracement du support des 4,26E
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:24
L'objectif suivant serait le re-test du plancher des 4E du 6 au 11 juin dernier.
Valeurs associées
|4,3760 EUR
|Euronext Paris
|-2,10%
