Clariane: une nouvelle direction générale adjointe créée

(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Clariane annonce la création d'une direction générale adjointe en charge de l'excellence opérationnelle et du pilotage de la performance du groupe, placée sous la responsabilité de Rémi Boyer.



A compter du 1er octobre, cette direction supervisera, dans le cadre d'instances de gouvernance dédiées et en lien avec le management de chaque pays, les programmes contribuant à l'excellence opérationnelle et à l'amélioration de la performance.



Rémi Boyer sera assisté dans sa nouvelle mission par un directeur de la performance et de la transformation, fonction confiée à Sébastien Legrand. Parallèlement, Rémi Boyer conservera ses fonctions de directeur général Allemagne qu'il occupe depuis octobre 2023.



Rémi Boyer sera remplacé le 1er octobre dans ses fonctions de directeur des ressources humaines groupe par Nadège Plou, qui rejoindra alors le comité de direction générale. Elle sera remplacée comme directrice des ressources humaines France par Camille Blanchet.





Valeurs associées CLARIANE 1,77 EUR Euronext Paris +3,21%