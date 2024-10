Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane : tente de soulever la résistance oblique des 1,72E information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Clariane tente de soulever la résistance oblique moyen terme des 1,72E (issue de la résistance des 2,5E de début juin).

En cas de succès, la première résistance se dessine vers 2,05E, et il en existe plusieurs -secondaires- entre 2,05 et 2,50E.





Valeurs associées CLARIANE 1,68 EUR Euronext Paris -0,53%