Clariane: renouvelle le tirage de sa ligne RCF pour 6 mois 05/06/2025









(CercleFinance.com) - Clariane annonce avoir renouvelé hier, le 4 juin, le tirage de sa ligne de RCF (Revolving Credit Facility) pour une période de 6 mois conformément aux termes prévus au contrat signé le 14 février 2025, pour un montant de 490,8 millions d'euros.



Le Groupe rappelle que le tirage et le renouvellement de sa ligne de RCF sont conditionnés, outre les conditions usuelles, à un niveau de liquidité minimum de 300 millions d'euros au jour dudit tirage ou renouvellement, lequel inclut le RCF tiré.







Valeurs associées CLARIANE 4,0680 EUR Euronext Paris +2,62%