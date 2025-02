Clariane: "redressement opérationnel" en 2024

(AOF) - Clariane annonce que son Ebitda - pré IFRS 16 et proforma des cessions, hors activités de développement immobilier - a progressé de 9,2% en 2024 à 595 millions d'euros, soit une marge de 11,3% en amélioration de 30 points de base. Cette amélioration reflète " la hausse de l'activité, la bonne maîtrise des charges d'exploitation et les premiers effets du redressement de l'Allemagne ", a indiqué la société. En tenant compte de l’impact des activités de développement immobilier, la progression est de 7 millions d’euros légèrement supérieur à son objectif de stabilité en montant.

Clariane affiche une perte nette, part du groupe, de 55 millions d'euros contre une perte nette de 105 millions d'euros en 2023.

Le chiffre d'affaires s'est élevée à 5,28 milliards d'euros, en progression de 6,6% en base organique, contre un objectif annuel de plus de 5%.

Le cash-flow opérationnel pré IFRS 16 s'établit à 400 millions d'euros, contre 288 millions en 2023, avec une nette amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement de 84 millions d'euros.

Dans le cadre de son plan 2024-2025 de renforcement de sa structure financière, le groupe poursuit actuellement plusieurs opérations de cessions, dans ses différentes géographies, sur des actifs immobiliers ou opérationnels, pour atteindre l'objectif d'environ un milliard d'euros de produits de cessions bruts d'ici fin 2025, contribuant à l'amélioration de son levier financier " Wholeco" et à son désendettement.

Cette année, le chiffre d'affaires est attendu en hausse d'environ 5% en base organique, ce qui soutient, avec la maîtrise des coûts opérationnels, un objectif de croissance de 6% à 9% de l'Ebitda pré IFRS 16 pro forma. Clariane se fixe par ailleurs comme objectif la poursuite de la réduction de la dette financière nette du groupe, avec un levier Wholeco attendu inférieur à 5,5 à la fin de l'année. Ce levier s'élevait à 5,8 en fin 2024. Enfin, le groupe rappelle que l'amélioration de la génération de cash-flow reste sa priorité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 216 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 11,23 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 13 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- Agilité du modèle d’affaires, priorisant la maîtrise de la dette et la génération de trésorerie :

- refonte en octobre de la direction générale, visant « l’excellence opérationnelle »,

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, arrêt en France des activités d’hospitalisation à domicile et plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 %, entraînant d’ic fin 2024 un repli du patrimoine immobilier à 2,75 Mds€,

- retour aux investissements de croissance -200 M€ en 2024 et 2025,

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets,

- décarbonation des achats

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Bilan sécurisé après l’augmentation de capital de juillet, avec un niveau de trésorerie suffisant face à l’échéancier de la dette.

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation -90,2 % à fin septembre ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Absence, en 2024, de contribution des activités de développement immobilier ;

- Après un gain de 6,3 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : revenus en hausse de + 5 %, marge opérationnelle stable, levier de la dette à 3,5 et LTV de 55 %;

- Ambition 2025 :levier de la dette inférieur à 3 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance supérieure à 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 13,2 et 13,7 %.