Clariane, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture de la séance du vendredi 8 août 2025
information fournie par AOF 08/08/2025 à 17:57

(AOF) - Clariane (- 3%, à 4,336 euros)

Après avoir enchaîné trois hausses consécutives pour un gain cumulé de 4,73 %, le titre a logiquement été victime de prises de profits. La semaine dernière, Clariane a annoncé avoir placé avec succès une émission obligataire additionnelle dans le cadre de l'emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030 pour un montant de 100 millions d'euros, avec un coupon annuel de 7,875%. Le montant total de la souche obligataire est ainsi porté à 500 millions d'euros. La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées précise que le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de son endettement existant, y compris le remboursement des OCEANE.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 216 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 11,23 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 13 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- Agilité du modèle d’affaires, priorisant la maîtrise de la dette et la génération de trésorerie :

- refonte en octobre de la direction générale, visant « l’excellence opérationnelle »,

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, arrêt en France des activités d’hospitalisation à domicile et plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 %, entraînant d’ic fin 2024 un repli du patrimoine immobilier à 2,75 Mds€,

- retour aux investissements de croissance -200 M€ en 2024 et 2025,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 % ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets,

- décarbonation des achats

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Bilan sécurisé après l’augmentation de capital de juillet, avec un niveau de trésorerie suffisant face à l’échéancier de la dette.

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation -90,2 % à fin septembre ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Absence, en 2024, de contribution des activités de développement immobilier ;

- Après un gain de 6,3 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : revenus en hausse de + 5 %, marge opérationnelle stable, levier de la dette à 3,5 et LTV de 55 %;

- Ambition 2025 :levier de la dette inférieur à 3 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance supérieure à 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 13,2 et 13,7 %.

Valeurs associées

CLARIANE
4,3360 EUR Euronext Paris -3,00%
