France-L'incendie dans l'Aude toujours sous surveillance

Dégâts causés par les incendies de forêt dans le sud de la France

L'incendie, qui s'est déclaré mardi dans l'Aude avant d'être "fixé" jeudi, continue de faire l'objet d'une surveillance, annonce samedi la préfecture du département dans un communiqué.

"Une surveillance étroite et renforcée est assurée par les très nombreux sapeurs pompiers présents sur place, et elle le restera sans aucun doute sur une longue période", écrit la préfecture dans son dernier point de situation publié à 11h.

"L'ensemble des axes routiers départementaux sont rouverts depuis hier (vendredi) 18h. En revanche, les massifs forestiers restent fermés jusqu’à dimanche 10 août inclus", poursuit la préfecture.

"Il est donc strictement interdit de pénétrer dans la zone du feu compte tenu des risques de reprises et du danger immédiat", a-t-elle également prévenu.

"La vigilance orange canicule est toujours en vigueur dans le département jusqu’à dimanche soir minuit", souligne également la préfecture, notant que la tramontane soufflera jusqu’à 50 km/h, ce qui accentue le risque feu de forêt.

Selon la préfecture, l’électricité est rétablie dans toute la zone de l’incendie, sauf dans une trentaine de foyers isolés, tandis que concernant l’eau, des analyses sont en cours afin de s’assurer qu'elle n'est pas impropre à la consommation.

Le bilan humain reste inchangé avec 19 victimes parmi les sapeurs-pompiers et six civils, tandis que sur le plan matériel, 36 habitations ont été brûlées et 20 autres endommagées, avec 18 hangars, trois chalets détruits et 54 véhicules détruits.

Le gouvernement a déploré le plus important incendie jamais observé en France depuis 1949 et mis en cause le changement climatique. Le département de l'Aude subit une longue période de sécheresse.

"Le feu dans l’Aude est désormais fixé : si le travail des sapeurs-pompiers est loin d’être terminé, la situation se stabilise", écrit samedi la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur le réseau X.

"Merci aux plus de 2.000 soldats du feu qui ont travaillé sans relâche depuis plusieurs jours. Si leur travail évolue, avec l’augmentation du risque incendie du fait du dérèglement climatique, nous avons réussi à diviser par trois le nombre d’hectares brûlés en moyenne chaque année depuis 40 ans", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Claude Chendjou)