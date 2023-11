Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: plan de renforcement financier information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Clariane annonce que son conseil d'administration a arrêté un plan pour un montant de 1,5 milliard d'euros visant à restaurer son accès au financement rapidement et à renforcer sa structure financière, tout en opérant un recentrage stratégique.



A court terme (2023), le plan comprend notamment une négociation exclusive avec CA Assurances pour un partenariat immobilier de 140 millions d'euros, et des négociations sur un deuxième partenariat immobilier pour 90 millions sur des actifs au Royaume-Uni.



A moyen terme (2024), le groupe d'Ehpads prévoit un programme de cessions d'actifs pour un montant brut d'environ un milliard d'euros et un projet d'augmentation du capital avec maintien du DPS afin de lever un montant brut de 300 millions.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -9.71%