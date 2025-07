Clariane: perte nette creusée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Clariane publie un résultat net part du groupe pré IFRS 16 de -47 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre -28 millions à fin juin 2024, et un EBITDA pré IFRS 16 en retrait de 4,1% à 263 millions, proforma des cessions et hors développement immobilier.



Le chiffre d'affaires du groupe de prise en charge de la dépendance s'établit à près de 2,66 milliards d'euros, en progression de 4,8% en base organique, soutenu par l'ensemble des activités et des régions, en ligne avec son objectif annuel.



Il a en outre finalisé son plan de renforcement de la structure financière 2024-25 de 1,5 milliard d'euros, son programme de cessions d'un milliard ayant été achevé avec un multiple moyen sur l'ensemble du programme d'environ 14 fois l'EBITDA 2024.



Pour l'ensemble de 2025, Clariane attend un chiffre d'affaires en hausse d'environ 5% en base organique, ce qui soutient, avec la maîtrise des coûts opérationnels, un objectif de croissance de 6 à 9% de l'EBITDA pré IFRS 16 proforma.





Valeurs associées CLARIANE 5,0900 EUR Euronext Paris +0,59%