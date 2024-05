Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: ouverture d'une clinique à Salon-de-Provence information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Clariane fait savoir que Inicea, son réseau d'établissements et services de santé en France, a ouvert mercredi 15 mai 2024 la clinique de soins médicaux et de réadaptation (SMR) des Deux Lions à Salon-de-Provence.



L'établissement propose 85 lits d'hospitalisation complète ainsi qu'un hôpital de jour et un centre de consultations externes.



L'équipe pluridisciplinaire de l'établissement prend en charge des patients adultes en situation d'obésité ainsi que des patients transférés des services de chirurgie ou de médecine générale pour traiter des traumatismes du système ostéoarticulaire.



Ce projet a été décidé en concertation étroite avec les élus locaux et avec l'ARS pour adapter l'offre de soin au nouveau schéma régional de santé.







