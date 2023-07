Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariane: option de dividende en action retenue à 8,3% information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 07:37









(CercleFinance.com) - Clariane (ex Korian) annonce que son option pour le paiement du dividende en actions, ouverte du 23 juin au 7 juillet, a été retenue à 8,31%, se traduisant ainsi par la création de 323.330 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,30% du capital et des droits de vote.



Le règlement-livraison des actions et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 13 juillet. Le dividende en numéraire sera versé le même jour aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions.



Pour rappel, l'assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 15 juin, a décidé le versement d'un dividende de 0,25 euro par action au titre de 2022, assorti d'une option de paiement en actions nouvelles à un prix d'émission fixé à 6,86 euros.





