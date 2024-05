Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: objectifs fixés pour la période 2023-26 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de son plan à moyen terme 2023-26, le groupe d'EHPAD Clariane annonce ses principales perspectives pour cette période, après prise en compte de l'ensemble des volets du plan de refinancement.



Il vise ainsi une croissance organique annuelle moyenne d'environ +5% sur cette période, une marge d'EBITDA (pre IFRS 16) en progression de 100 à 150 points de base à horizon 2026, ainsi qu'un levier financier inférieur à trois fois et une LTV à 55% dès fin 2025.



Clariane affirme que son plan de refinancement de 1,5 milliard d'euros pour renforcer sa structure financière est bien engagé, dont le volet augmentation de capital qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte du 10 juin prochain.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +14.13%