Clariane: nouveau partenariat avec la Banque des Territoires

(CercleFinance.com) - Clariane (ex Korian) annonce avoir signé un nouveau partenariat avec la Banque des Territoires pour accompagner le développement de son réseau de santé en France, où il exploite 110 établissements de santé Inicea et 272 maisons de retraite médicalisées Korian.



Ce nouveau partenariat prendra la forme d'une participation de la Banque des Territoires à hauteur de 49% dans le capital d'un véhicule d'investissement, dont le groupe de prise en charge de la dépendance détiendra les 51% restants.



Les deux parties prendront un engagement de conservation de huit ans. Cinq projets ont été identifiés pour la première tranche, représentant un investissement cible d'environ 150 millions d'euros sur une période de quatre ans.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris -0.82%